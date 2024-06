Schmuck – Kunst @ Schmuck Concepte Heinz Laible

Von der Eröffnung 1997 an ist Heinz Laibles Goldschmiede Schmuck Concepte auch eine Galerie, die Künstlern in einem idyllisch gelegenen Weststadtinnenhof die Möglichkeit bietet, ihre Werke bei ständig wechselnden Ausstellungen zu präsentieren.

Seit vergangenem Jahr widmet er sie den Arbeiten des 2016 verstorbenen Vaters – für seinen besten Künstlerfreund Adi Bachinger macht Laible aber eine Ausnahme: Aus der ereignisreichen Vita des zur Vernissage anwesenden (Foto-)Künstlers – gebürtig aus dem Rheinland und seit 20 Jahren Oststädter – sticht neben einem eigenen Fotodesignstudio in Düsseldorf, der langjährigen Tätigkeit für namhafte Werbeagenturen sowie bundesweiten Einsätzen als Theater- und Künstlerporträtfotograf die intensive Beschäftigung mit historischen Edeldruckverfahren heraus, zuvorderst Platin- und Albuminprint, Talbotypie, Cyanotypie und Pigmentdruck. So entstehen Bachingers anspielungsreiche Dialoge mit der (Kunst-)Geschichte; einige der neuen Arbeiten bezeichnet er als „Palimpseste“.

Die Beschäftigung mit dem Edelmetall ist denn auch der kleinste gemeinsame Nenner der „Schmuck – Kunst“-Ausstellung: In der Gestaltung geprägt von seinem Lehrer Wolfgang Zipp an der Werkkunstschule Pforzheim fertigt der Goldschmiedemeister und Staatl. geprüfte Schmuckgestalter Laible vornehmlich Unikate in Gold, Silber und eben Platin und sieht sich mehr als Designer und Künstler denn als reinen Handwerker, der seinen Beruf einst bei der Karlsruher Goldschmiede Johann Kölmel erlernt hat. Ein weiterer Schwerpunkt von Laibles Arbeit ist das Fertigen individueller Trauringe – auch gemeinsam mit Paaren. Manchmal lässt er sich zu einem Trauringworkshop überreden; dann dürfen die Partner unter Anleitung des Meisters ihre Ringe selbst schmieden.

Bei der Vernissage kann man außerdem die Räume der Künstlergemeinschaft Sophie 136 anschauen und deren Werke erwerben. Und auch dem Genuss wird ein Rahmen gegeben: Alexander Pelke bietet ein Olivenöltasting an; exklusive spanische Öle, Weine und Schinken kann man vor Ort ebenso kaufen (oder bestellen) wie Perlen direkt vom Händler: Die Firma Di Perle präsentiert die gesamte Vielfalt an Zuchtperlen. -pat