Schnelles Internet für zuhause - das sollte man wissen

Das Internet ist ein ständiger Begleiter und darf sowohl im Haushalt als auch im Unternehmen nicht mehr fehlen.

E-Mails, Onlineshopping oder das Lesen von Nachrichten sind nur einige der Dinge, die im Internet erledigt werden. Hinzu kommen außerdem Spiele und Videos bzw. das Fernsehen. Damit man das Netz jedoch in vollem Umfang und vor allem für Live-Streaming und Online-Games nutzen kann, ist jedoch ein schnelles Internet erforderlich.

Welche Parameter sind für schnelles Internet verantwortlich?

Die Geschwindigkeit des Internet richtet sich nach zwei Kriterien: Die Upload-Geschwindigkeit gibt Auskunft darüber, wie schnell Dinge in das Internet hochgeladen werden können. E-Mail-Anhänge oder Fotos, die in die Cloud geschickt werden, sind Beispiele, wo der Upload genutzt wird. Die Upload-Geschwindigkeit ist immer geringer als der Download-Speed. Deutlich wichtiger und interessanter ist hingegen der Download-Speed. Er gibt Aufschluss darüber, wie schnell man etwas aus dem Netz herunterladen kann. Je höher der Download-Speed, umso schneller der Download und umso höher der Upload-Speed.

Wie kann man DSL-Verfügbarkeit prüfen?

Die DSL-Verfügbarkeit kann man heute problemlos prüfen. Verschiedene Websites, die Tarife und Verträge für das Internet anbieten, stellen dafür besondere Tools zur Verfügung. Diese ermöglichen nicht nur den Test der DSL-Verfügbarkeit, sie geben außerdem Aufschluss darüber, welche Geschwindigkeiten verfügbar sind und welche Tarife es gibt sowie deren Kosten. Darüber hinaus bekommt man aber auch direkt beim Anbieter entsprechende Informationen.

Wie kann man Geschwindigkeit erhöhen?

Als Nutzer hat man selbst nur sehr begrenzte Möglichkeiten, die DSL-Geschwindigkeit zu erhöhen. Die einzige ist es hier, die Leitung zu schonen. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Film über das Internet schauen möchte, sollten Downloads beendet werden oder pausieren und auch das Surfen im Web ist einzustellen. Auf diese Weise kann die volle Bandbreite für den Film genutzt werden. Ansonsten ist die einzige Möglichkeit eine schnellere Leitung. Die meisten Anbieter haben mehrere Geschwindigkeiten im Angebot. Die beste Geschwindigkeit bietet hier das VDSL oder Very High Speed DSL. Geschwindigkeiten sind deutlich höher als bei dem gewöhnlichen ADSL, jedoch wird das VDSL nicht von allen Anbietern offeriert.

Wie kann man sicherstellen, dass es immer Internet gibt?

Es gibt keine Möglichkeit, einen Internetzugang zu garantieren. Die Technik ist jedoch so weit fortgeschritten, dass es in der Regel nicht zu einem Ausfall kommt. Provider garantieren in der Regel eine Verfügbarkeit von 99,99 Prozent im Jahr an und diese Zahl ist eine reine Schutzmaßnahme für die Provider. Die meisten Nutzer werden in einem vollen Kalenderjahr überhaupt keinen Ausfall haben und selbst über mehrere Jahre hinweg melden viele User keine Probleme.

Was muss man bei dem Umzug beachten?

Zieht man in eine neue Gegend, muss der Umzug dem Provider gemeldet werden. Dies sollte rechtzeitig geschehen, damit der Anbieter an der neuen Adresse die Leitung am Umzugstag schalten kann. Andernfalls kann es zu Verzögerungen kommen. Ein Anbieterwechsel bzw. eine außerordentliche Kündigung ist in der Regel nicht möglich, sofern der Provider eine gleiche oder bessere Leitung an der neuen Anschrift stellen kann. Lediglich bei einem Umzug ins Ausland oder für Kunden von kleinen städtischen oder regionalen Anbietern, wie etwa Net Cologne, können bei einem Adresswechsel auch den Provider wechseln, da kein Dienst an der neuen Anschrift angeboten werden kann.

Welche gibt es Alternative zum DSL?

DSL ist in Deutschland fast überall flächendeckend verfügbar. Dennoch gibt es einige ländliche Regionen oder Situationen (z.B. Dauercamper), in denen keine DSL-Leitung verfügbar ist. In diesen Fällen gibt es jedoch Alternativen: Diese können zum Beispiel Kabel-DSL über den Kabelanbieter oder Internet über Satellit sein. Außerdem verfügen die Mobilfunkanbieter inzwischen über solide Möglichkeiten, um sich mit LTE entweder über das Telefon (Tethering) oder über einen USB-Stick im Internet anzumelden. Da hier die Sim-Karte des Mobilfunkanbieters und dessen Netz genutzt wird, ist keine DSL-Leitung erforderlich.