Schöne Bescherung 2024

Auf der Suche nach handgefertigten Weihnachtsgeschenken?

In der stimmungsvollen Atmosphäre des Emma Kreativzentrums bieten über 30 Aussteller aus Pforzheim, der Region und ganz Deutschland beim Designmarkt „Schöne Bescherung“ ihre vielfältigen Produkte an: Bei Angela Johe, Reinkeramik und Same Same finden die Besucher handgemachte Keramik, Porzellan und Upcyclingglasprodukte; Kulinarisches gibt’s bei Nuzz, dem Weingut Roterfaden und Abemon Gourmetschokoladen; Schmuck bei Christine Risch Ferreira, Traudel Hennig, Irene Bruckmann, Frieda Dörfer und Silke Prottung; Kleidung, Spielsachen und Accessoires für die Kleinsten offerieren Evachen, A Bit Loud’r oder Faserverbund.

Ob Bio-Textilien mit Siebdruckdesigns, Taschen aus pflanzenbasierten Materialien oder handgestrickte Pullover – wer Neues für den Kleiderschrank sucht, wird bei Trend-Design, Burggrafburggraf oder Studio Elph fündig. Das Angebot wird ergänzt durch Postkarten und Papeterieprodukte, Unikate aus Weidengeflecht, Küchen- und Wohnaccessoires, Holzprodukte und Adventskränze. Für die Stärkung zwischendurch sorgen vor dem Emma-Eingang die Süßstoff Patisserie mit Waffeln, Törtchen, Quiches und Weihnachtsgebäck sowie die Kaffeespezialitäten von Gentlemans Blend. -pat