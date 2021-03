Schrägfunk: (L)auch ohne Plan

Planlosigkeit als Konzept?

Wie jeden vierten Sonntag im Monat auf Querfunk schmeißen Tina und Micha in ihrer Querfunk-Sendung „Schrägfunk“ so allerhand in einen Topf, um am Ende festzustellen, dass auch ohne Plan was Schmackhaftes dabei rauskommen kann! Dazu braucht es diesmal zwei Stangen Lauch, eine Kartoffelschlange, Neuveröffentlichungen u.a. von Paul Gerlinger, New Pagans, Out Of Love, Pfeffer und was sonst noch so dazu passt. Mitzuhören auf Querfunk (104,8 MHz) oder als Livestream via www.querfunk.de. -ps/pat