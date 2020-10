Schrägfunk – Talk im Tempel

Die „Schrägfunker“ Tina und Micha, sonst jeden vierten Sonntag im Monat beim Querfunk auf Sendung, verlassen das Radiostudio und wagen sich auf die Tempel-Bühne.

Mit Gästen aus Musik, Kunst und Kultur talken sie in typischer „Schrägfunk“-Manier über alles und nix. Die Premierengäste: Max Ohler von Die Stühle, Grizzly-Schlagzeuger und Fotograf Samuel Mindermann und „No Sugar, No Cream“-Gitarrist Pete J. Funk. Livemusik gibt’s auch: Julius Straub (Gesang/Gitarre) aka Everything In Boxes spielt ein Akustikset. -pat