Schütz Bestattungen: Wichtige Vollmachten selbst erstellen

Es liegt in der menschlichen Natur, dass sich die meisten nur ungern beizeiten mit der eigenen Vergänglichkeit auseinandersetzen wollen.

Dabei haben immer mehr Menschen konkrete Vorstellungen, wenn es z.B. um medizinische Eingriffe im gesundheitlichen Notfall geht. Wer infolge von Krankheit oder Unfall nicht mehr in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen, sollte eine Patientenverfügung unterschrieben haben. Diese wird selbst in einer Ehe benötigt, um sicherstellen, dass der Partner Auskunft von Ärzten bekommt und im Sinne der abgegebenen Willenserklärung entscheiden darf. Ebenso bedeutend ist die Vorsorgevollmacht: Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man sich ohne Weiteres in gesundheitlichen, finanziellen und anderen persönlichen Angelegenheiten durch enge Familienangehörige vertreten lassen kann.

Wurde im Vorfeld keine Vorsorgevollmacht erstellt, legt das Amtsgericht einen Betreuer fest; mit einer Betreuungsverfügung kann man dem Gericht jedoch vertrauenswürdige Personen vorschlagen, die als Vertreter gegenüber Bank, Krankenkasse oder Ärzten agieren. Über den kostenlosen Generator von Schütz Bestattungen lassen sich alle wichtigen Vollmachten selbst erstellen – wobei das Online-Tool keine Rechtsberatung durch einen Anwalt oder Notar sowie die ärztliche Untersuchung ersetzt. -pat