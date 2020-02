Bei Sunny German ist Malen keine Alleinunterhaltung.

An den kreativen Abenden im 80 Quadratmeter großen Weststadt-Atelier wird gemeinsam unter Anleitung gesellig der Pinsel geschwungen. Neben dem Malen nach Motiv (39 Euro) bietet das Start-up auch Actionpainting- und „Pouring Painting“-Events (59 Euro) an, bei denen man sich im Schutzanzug an den Farbtöpfen austoben kann und mit vollem Körpereinsatz, Schwung und ungewöhnlichen Utensilien ein abstraktes Werk kreiert. Kleckern ausdrücklich erlaubt!

Die SchwARTsmalerei-Events kann man alleine oder zu zweit besuchen, als Anfänger ebenso wie als Fortgeschrittener und auch für den Teambuilding-Firmenausflug, die Geburtstagsfeier oder einen Junggesellinnenabschied sind sie hervorragend geeignet. Das Ziel bleibt immer dasselbe: in drei Stunden sein eigenes Kunstwerk zu erschaffen, das man anschließend mit nach Hause nimmt. Die Materialien und Getränke sind im online buchbaren Ticket inklusive.

INKA verlost zwei Actionpainting-Kurse. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „SchwARTsmalerei“ bis So, 8.3. -pat