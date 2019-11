Ihr „Secret Of Little Yummy Things“ geben Miriam Kungl und Sven Ludwig zum Fest der Feste in einem Backbuch preis.

Es enthält 40 Originalrezepte aus Karlsruhes Lieblingsbackstube, nach denen das Pâtisserie-Team täglich arbeitet, und erläutert mit lustmachenden großformatigen Fotos ausführlich sämtliche Arbeitsschritte. Neben den Zubereitungsarten inkl. Tipps und Tricks gibt’s auch Anregungen zu Dekoration und Präsentation. Vorbesteller erhalten das Erstlingswerk ab Mo, 18.11. via www.secretoflittleyummythings.de druckfrisch nach Hause. Wer dennoch lieber die Profis ranlässt, hält sich an die weihnachtlichen Specials vom Gebäck über Pralinés bis hin zu Schokonikoläusen und -Teddys, teils vegan und in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Himbeere, Erdbeere, Passionsfrucht oder Milchschokolade. Vorbestellen muss man die beliebte Bûche de Noel sowie feine Törtchen. -pat