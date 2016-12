Winter-Zeit ist Thermen-Zeit!

Wer entspannt durch die Winterzeit kommen möchte, dem empfiehlt sich ein Aufenthalt in der Therme. Ein Besuch in der Siebentäler Therme und der Wellnesswelt ist stets ein ganzheitliches Wohlfühl- und Entspannungserlebnis. Den „Abendzauber“ der Therme beim täglichen Klangbaden in magisch-farbenprächtiger Atmosphäre genießen, entspannen und relaxen kann man auf ganz besondere Weise: im Lichtermeer bei stimmungsvoller Musik beim Klangbaden täglich ab 18 Uhr mit Entspannungsmusik aller Genres und stimmungsvollen Lichtanimationen.

Das Team der Wellnesswelt bietet zudem eine große Auswahl an Massagen und Anwendungen, bei denen man abschalten und den Alltag vergessen kann, wozu auch liebevoll arrangierte „Wellness-WohlTaten“ zählen.