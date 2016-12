Seit nunmehr sechs Jahren gehört die Modeboutique mit dem schwedischen Namen zur südlichen Waldstraße wie die Wardrobe Essentials in den Kleiderschrank.

Neben den unerlässlichen und leicht kombinierbaren Lieblingsteilen bietet das Sortiment mit den Labels Iheart, Drykorn, Tiger Of Sweden, Toupy und Filippa K eine spannende Mischung aus skandinavischer Klarheit, französischem Chic und deutscher Akkuratesse.

Die Skog-Labels bestechen nicht nur durch ihr pures und detailverliebtes Design, sondern auch durch Qualität und hochwertige Materialien. Egal ob Business-Looks, lässiges Freizeitoutfits oder Highlights für den besonderen Auftritt – die stilsichere Beratung durch Inhaberin und Modedesignerin Evelyn Engel garantiert Outfits mit dem gewissen Etwas für jede Gelegenheit.

Die Herrenabteilung im Untergeschoss hat sexy Zuwachs bekommen und wurde um den neu gestalteten „Skog Affairs“-Corner mit unwiderstehlicher Wäsche der Marken Aubade, L’Agent by Agent Provocateur, Atelier Bordelle und Fleur Of England erweitert. Die delikaten Stücke hängen an silbernen Ketten in den Regalen und verzaubern nicht nur die weiblichen Kunden.