So riecht Erfolg – wenn Promis Düfte kreieren

Immer mehr Stars vermarkten eigene Düfte – mit großem Erfolg.

Die Parfums verkaufen sich prächtig. Sie entstehen in Zusammenarbeit mit großen Parfümherstellern, welche die Produkte angeblich nach individuellen Vorstellungen des Stars kreieren. Es ist jedoch fraglich, wie hoch der Anteil des jeweiligen Stars am Endprodukt tatsächlich ist.

Die Magie der Star-Parfüms

Auch wenn viele Promis beteuern, sie hätten ganz viel Herzblut in ihr Parfum investiert, bleibt es eine Tatsache, dass hinter einem Star-Duft eine Kosmetikmarke steht, die den Namen des Prominenten – gewissermaßen selber eine Marke – nutzen darf. Ein Parfüm unter dem Namen eines Promis zu vermarkten, ist ein schlauer Schachzug der Hersteller, denn laut einer Studie verkaufen sich derart promotete Produkte nachweislich besser. Von Bedeutung ist, um welchen Star es sich handelt: Er muss der Zielgruppe natürlich bekannt sein und dort ein positives Image haben. Die Bereiche, in denen infrage kommende Promis tätig und erfolgreich sind, sind genauso divers wie die Geschmäcker und Duftvorlieben der Zielgruppe. Am häufigsten sind jedoch Sportler, Sänger und Schauspieler vertreten – Prominente mit einem hohen Identifikationspotenzial und entsprechender Breitenwirkung. Warum geht diese Vermarktungsstrategie auf? Das liegt vor allem daran, dass Menschen gerne die Eigenschaften ihres angebeteten Stars auf sich projizieren. Indem sie das Parfum des Idols auftragen, hoffen sie, dass ein wenig von dessen Ausstrahlung auf sie abfärbt. Dadurch wird eine imaginäre Nähe zwischen Fan und Prominentem geschaffen.



Einen ähnlichen Effekt erzielen „Privatbilder“, die Celebritys in ihren Social-Media-Accounts posten. So durchschaubar diese Masche ist – sie hat Erfolg. Aber nicht alle potenziellen Käufer lassen sich von solchen Marketing-Kampagnen blenden. Viele greifen lieber zu Klassikern wie Chanel No. 5, einem Duft, den es fast schon seit 100 Jahren gibt. Populär sind daneben auch zeitlose Düfte, wie sie der Modeschöpfer Narciso Rodriguez kreiert. Eine Auswahl an unkomplizierten und einzigartigen Kreationen findet man unter anderem hier. Natürlich werden auch diese Beispieldüfte von Stars beworben; Kampagnengesicht für Chanel No. 5 ist beispielsweise Lily-Rose Depp, Model und Tochter von Schauspieler Johnny Depp. Der große Unterschied zu den Promi-Parfüms: Die berühmten Werbeträger stützen hierbei immer die eigentliche Marke und werden nicht selber zu einer.

Kalkulierter Erfolg

Auch der Duft selbst ist entscheidend für den Verkaufserfolg eines Promi-Parfüms – langanhaltend soll er sein, eine Balance zwischen Intensität und Zurückhaltung finden und im Spektrum von fruchtig bis orientalisch die richtige Nuance treffen. Zwar wird die Geschichte immer so erzählt, dass der Star dem Hersteller die Vorgaben macht, tatsächlich ist es aber meist anders herum. Und hierbei wird nichts dem Zufall überlassen: Das Produkt soll schließlich dem Image des Stars entsprechen und der Zielgruppe gefallen. So verwundert es nicht, dass die Hauptzielgruppe von „Popstar-Parfüms“ junge Mädchen sind, die ihren Vorbildern möglichst nah kommen möchten. Die ausgewählten Duftnuancen sind dementsprechend eher süßlich, gehen in die Richtung Karamell, Aprikose, Himbeere oder Liebesapfel.

Den (Star-)Duft aufsprühen

Ob das Parfüm nun den Namen eines Promis trägt oder von einem Modehaus stammt: Den perfekten Duft für sich findet man nur durch Ausprobieren. An gut durchbluteten Körperstellen wie dem Handgelenk oder dem Bauchnabel wird das Parfüm aufgetragen, verrieben werden darf es nicht. Mit einfachen Tipps gelingt das Auftragen mühelos mit einem langanhaltenden Endergebnis.