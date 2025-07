„Sommerfit“ mit Pfitzenmeier

Die Nummer eins in der Region macht „Sommerfit“.

Das wetterunabhängig in- und teils auch outdoor stattfindende Training in den Sportstudios von Pfitzenmeier bietet dafür eine breite Palette an Möglichkeiten: Auf den Trainingsflächen lassen sich Kraft und Ausdauer an modernen Geräten verbessern. Wer die Motivation einer Gruppe vorzieht, ist im Kursbereich richtig: Woche für Woche finden in den Premium Clubs und Resorts über 1.300 Kurse und Workouts statt. Die Auswahl reicht von Zumba bis Yoga und TRX bis Bodega Moves – auch zu Wasser, denn an vielen Standorten gibt es den Aqua Dome fürs gelenkschonende, aber aufgrund des Wasserwiderstands nicht minder effektive Training.

Und weil man bei Pfitzenmeier aufs ganzheitliche Angebot setzt, wird im Wellnessbereich auch die mentale Fitness gestärkt. Ob in den verschiedenen Saunen und Dampfbädern mit Duftessenzen wie Lavendel oder Alpenkräuter, im Wellnessbecken mit Massagedüsen oder den Ruheräumen. Gerade im Sommer laden auch die (Dach-)Terrassen zum Abschalten ein. Wer „Sommerfit“ werden will, erhält aktuell vier Wochen ohne Vertragsbindung für 59 Euro. -pat