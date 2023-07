Sophien-Carré: Blockrandbebauung statt Durchlüftung

Das Unheil nimmt seinen Lauf.

Trotz Klimawandel und der erhöhten Bedeutung von Durchlüftungsschneisen – die wichtigste in Karlsruhe ist ausgerechnet die in der Weststadt am Weinbrennerplatz befindliche, die direkt das Sophien-Carré betrifft – wird die Sophienstraße in Blockrandbebauung dichtgemacht.

Ein weiteres unglaubliches ökologisches Verbrechen des u.a. von den Grünen durchgewunkenen Baus! Luft aus südwestlicher Richtung kommt dann nur noch im Bereich Schillerstraße ungehindert durch. -rw