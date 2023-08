Sounds Of Life: Saison 2023/24

Mit einem Konzert im Rahmen der „Schlosslichtspiele“ startet „Sounds Of Life“ (Sa, 2.9., 21 Uhr) in die neue Saison.

Komponist Kris Felix Bauer stellt bei diesem Special in der Rotunde des 150. Jubiläum feiernden Vierordtbads (s. sep. Text) die neuen Stücke aus seinem Soundtrack vor. Der dreht sich diesmal thematisch um den faulen Kater George The Cat, der sich sorgenfrei und komplett entspannt einen faulen Lenz macht. Auch das SOL-Publikum befindet sich in tiefenentspannter Liegelage, während es in der sphärischen Rotunde-Akustik die zu Bauers hochvirtuosem Gitarrenspiel in die Zwölf-Meter-Kuppel der Rotunde projizierten Visuals verfolgt. Während der Vierordtbad-Jubiläumswoche sind zwei Konzerte angesetzt (Sa+So, 16.+17.9.). -pat