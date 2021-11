Sounds Of Life

Die zwölf Meter hohe Rotunde des Vierordtbads wird zum audiovisuellen 360-Grad-Installationsraum.

Im Rahmen von „Unesco City Of Media Arts“ kombiniert der Karlsruher Komponist Kris Felix Bauer überwiegend abstrakte Visuals mit einem vielschichtigen Soundtrack aus dramaturgischen Kompositionen, deren Melodien und Motive aufeinander aufbauen.

„Sound Of Life“ besteht sowohl aus luftig-instrumentalen Gitarrenstücken wie auch sinfonischen Klanggebilden, die mit mehrstimmigem Gesang, Beats und ordentlich Bass in die Vollen gehen! Vor dieser Soundkulisse verfolgt das kreisförmig auf Liegen im Raum positionierte Publikum die Kuppelprojektionen von Media-Arts-Künstler Johannes Kulz und Designer Alfi Feijoa im Zusammenspiel mit dezent-angenehmen Lichteffekten, wobei SOL weniger unterhaltendes Event als vielmehr tiefenwirksames Erlebnis für die Thermengäste sein will.

Neben den täglich besuchbaren jeweils 20-minütigen Sessions gibt es regelmäßig Livekonzerte, bei denen man in den vollen Genuss des Soundtracks kommt (19.-21.11. u. 26.-28.11., Badegäste-Konzerte: Fr+Sa 19.30 Uhr, So 18.30 Uhr; Besucher-Konzerte: Fr+Sa 20 Uhr, So 21 Uhr). -pat