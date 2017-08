Spiel mich! 2017

Karlsruhes City ist bis 5.8. zum dritten Mal sommerliche Konzertbühne.

In Anlehnung ans internationale Projekt „Play Me, I’m Yours“ stehen für einen guten Monat 16 zum freien Musizieren einladende Klaviere vor den Geschäften der Klavier-Paten Hut Nagel, Linda-Apotheke Burgert, Modehaus Schöpf, Option, Papier Fischer, Ettlinger Tor, Karlsruher Fächer GmbH, Kinderglück, Musikhaus Schlaile, Thomas Seiths Atelier für florales Wohnen, Hirsch Reisen, Congress Apotheke, Passagehof Parkhaus, Haus des Hörens, Coloretti und Galerie Hess, wo jeden Samstag zwischen 10 und 16 Uhr eine Überraschung auf Gäste und Musiker wartet.

Ausprobieren kann sich jeder, ob Laie oder Profipianist. Ein Rahmenprogramm rundet die Spontanauftritte ab, zum großen Finale ziehen einige der Klaviere am Sa, 5.8. in Karlsruher Museen, um bei der „Kamuna“ bespielt zu werden. Im Anschluss an ihren Außeneinsatz verkauft das Musikhaus Schlaile die fast ausschließlich neuen Yamaha-Instrumente, wobei von jedem Klavier 250 Euro an den Verein Soup du Jour gespendet werden. -pat