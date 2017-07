Spiel mich! 2017

Die Karlsruher City wird zum dritten Mal zur Konzertbühne.

In Anlehnung an das internationale Projekt „Play Me, I’m Yours“ stehen für einen guten Monat 15 zum freien Musizieren einladende Klaviere zwischen Floristen und Marktständen, Cafés und Bekleidungsgeschäften der diesjährigen Klavierpaten. Ausprobieren kann sich jeder, ob Laie oder Profipianist.

Ein Rahmenprogramm rundet die Spontanauftritte ab, zum großen Finale ziehen einige der Klaviere am Abend des 5.8. in Karlsruher Museen, um bei der „Kamuna“ bespielt zu werden. Im Anschluss an ihren Außeneinsatz werden die fast ausschließlich neuen Yamaha-Instrumente im Musikhaus Schlaile verkauft, das einen Teil des Erlöses für den guten Zweck spendet. -pat