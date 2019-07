Spiel mich! 2019

In die Tasten gehauen wird noch bis zum 10.8. bei der Musikaktion „Spiel mich!“.

Dazu laden 16 Klaviere vor den Geschäften der Aktionspaten wie dem Modehaus Schöpf, Cola Taxi Okay (So, 15-19 Uhr), der Galerie Hess oder dem Optikfachgeschäft Option Shopping Queens und Studis, Klimperer und Vollblutpianisten ein, die Karlsruher City zum Klingen zu bringen.

Das freie Spiel ergänzt ein Rahmenprogramm: Der Verein Swing in Karlsruhe lässt am Sa, 20.7. um 16 Uhr rund ums Café Böckeler die 30er Jahre aufleben, Mittanzen ist ausdrücklich erwünscht! Und am Sa, 3.8. zieht das Walking Piano (12-17 Uhr) mit einer Tanzperformance durch die Karl-Friedrich-Straße. -pat