Spiel mich! 2019

Zur sommerlichen Konzertbühne wird die Karlsruher City bei der vierten Ausgabe der Musikaktion „Spiel mich!“.

In Anlehnung ans internationale Projekt „Play Me, I’m Yours“ laden KME-Citymarketing und das Musikhaus Schlaile für einen guten Monat mit dem Veranstaltungsmotto dazu auf, an einem der aufgestellten Klaviere Platz zu nehmen und drauflos zu musizieren – egal, ob Laie oder Profipianist. Ein Rahmenprogramm rundet die Spontanauftritte ab; eine Übersicht liefern die zu Spielzeitbeginn ausliegende Programmbroschüre. -pat