Spielstättenpreis für den Jazzclub

Bereits zum dritten Mal nach 2013 und 2018 erhält der Jazzclub Karlsruhe 2019 den Spielstätten-Programmpreis „Applaus“ der Initiative Musik Berlin.

Sein Programm des vergangenen Jahres wird damit als „kulturell herausragendes Liveprogramm“ ausgezeichnet. Der Preis ist verbunden mit einem Preisgeld von 7.500 Euro. „Jeder zusätzliche Euro erweitert unseren Spielraum“, freut sich Vorstand Niklas Braun, der Geld in die Die Finanzierung der eigenen Spielstätte investieren wird. Im Herbst 2020 will der Jazzclub den ehemaligen Kurbel-Kinosaal in der Kaiserpassage beziehen. -rw