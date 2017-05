Sport zu Hause – So steigern Sie Ihre Lebensqualität

Eine Eilmeldung an alle Sportmuffel!

Fitness wird Ihr Leben um 360 Grad verändern. Zusammen mit einer bewussten Ernährung senkt sie das Krebsrisiko nicht nur erheblich, sondern trägt auch maßgeblich zur Verbesserung ihres allgemeinen Wohlbefindens bei. Das Praktische: Um fit zu werden, müssen Sie nicht einmal das Haus verlassen.

Fitness zu Hause: So einfach geht’s

Um Sport zu treiben, müssen Sie nicht viel investieren. Wer wenig Zeit hat und den Park zum Laufen nicht direkt vor der Haustür, muss auf gesundheitliche Vorteile, die e durch das regelmäßige Training entstehen, keineswegs verzichten! Holen Sie sich das Fitness-Studio einfach nach Hause. So können Sie ganz flexibel nach Ihrem eigenen Biorhythmus trainieren. Bis auf ein paar Essentials brauchen Sie dazu nicht viel. Unverzichtbar z.B. ist eine Fitnessmatte, um einfache Gymnastik- oder Yoga-Übungen ausführen zu können. Diese schont Knie, Ellbogen und Rücken. Darüber hinaus können Sie Ihr Home Gym je nach Bedarf um ein paar Basics wie Stretchbänder, Gymnastikbälle und Hanteln erweitern. Einfach und kostengünstig bekommen Sie diese auf Vergleichsportalen wie LadenZeile.de. Ansonsten kann man auch viele Möbel ins Training integrieren. Liegestütze und Dips lassen sich zum Beispiel sehr gut unter der Zuhilfenahme eines Stuhls absolvieren.

Schon mit diesen paar Basics können Sie unzählige Übungen bei sich im Wohnzimmer, auf der Terrasse oder im Garten ausführen, um sich regelmäßig fit zu halten. Inspiration dazu erhalten Sie in zahlreichen Tutorials und Ratgeberbücher. Um Ihre Grenzen nicht zu überschreiten, ist die vorherige Absprache mit Ihrem Hausarzt auf jeden Fall ratsam. Dieser hilft dabei individuell zu ermitteln, welche Übungen auf Sie zugeschnitten sind und welche Ihnen dauerhaft eher schaden würden. Auch ein paar Einführungskurse mit einem Personal Trainer werden wärmsten empfohlen, um erste Übungen, Techniken und Grundregeln zu erlernen, von denen Sie später zu Hause profitieren.

Warum sich regelmäßiger Sport im Alltag positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt, haben die meisten sicher schon einmal gehört. Hier nur ein paar Beispiele:

Selbstbewusstsein und Psyche: Wer regelmäßig Sport treibt, ist insgesamt ausgeglichener und leistungsfähiger. Ein paar Einheiten am Morgen und am Abend helfen uns schon, fit für den Tag zu werden und angesammelten Stress wieder abzubauen. Dies überträgt sich nicht nur auf unsere Laune, sondern auch auf unser Selbstbewusstsein. Trägheit ist ein nicht zu unterschätzender Nährboden für Ängste und Sorgen. Wer sich bewegt, beugt Depressionen vor und entwickelt ein stärkeres Körperbewusstsein. Wer sich wohl in seiner Haut fühlt, überträgt dieses schlussendlich auch nach außen und wirkt automatisch attraktiver.

Kreislauf: Bringen Sie Ihren Kreislauf in Schwung. Sport fördert die Blutzirkulation, senkt den Cholesterinspiegel und beugt ernsthaften Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Von der gesteigerten Sauerstoffversorgung profitiert jedoch nicht nur Ihr Herz, sondern auch Ihre Haut. Schon mit regelmäßigen Sit-ups oder Laufeinheiten sagen Sie Cellulite und Wassereinlagerungen den Kampf an!

Körpergewicht: Fitness dient nicht nur der Gewichtsabnahme sondern sorgt auch dafür, dass Sie Ihr Gewicht halten. Es ist der beste Weg, unseren Stoffwechsel in Schwung zu bringen und Fett in Muskeln zu verwandeln. Wer regelmäßig Sport treibt, spart sich die strengen Diäten und darf an der Naschfront zwischendurch auch ruhig mal sündigen.

Schlafqualität: Der Schlafrhythmus wird durch viele Faktoren beeinflusst. Die An- oder Abwesenheit von Tageslicht etwa oder körperliche Aktivität. Wer tagsüber Sport treibt ist ausgeglichener am Abend und tut etwas für seine Schlafqualität. Wer an Einschlafproblemen leidet, sollte sich jedoch am Abend nicht mehr verausgaben, da beim Sport ordentlich Adrenalin ausgeschüttet wird, die den Körper zusätzlich wach halten. Wann die beste Zeit zum Sporttreiben ist, hängt letztendlich jedoch von Ihrem persönlichen Biorhythmus ab. In der Regel gehen Experten davon aus, dass der Körper zwischen 16 und 19 Uhr auf Hochtouren läuft und empfehlen daher intensives Krafttraining auf diesen Zeitraum zu legen.