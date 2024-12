Staatsweingut Karlsruhe-Durlach

Hier hat jeder Jahrgang gute Aussichten!

Schon den Römern war es geläufig, dass die nach Südwest geneigten Hänge des Durlacher Turmbergs für den Weinbau ideal ausgerichtet sind. Eine wichtige Rolle für den Weinanbau spielte der heutige Turmberg dann ab dem Mittelalter. So zeigt eine Schenkungsurkunde von 771 n. Chr, dass ein „Herolt in Berghausen“ einen Weinberg am Hohenberg dem Kloster Lorsch geschenkt hat – den heutigen Turmberg.

Seit 1993 führt die L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg, das Gut mit seiner langen Weinbautradition. Um beste Qualität zu erhalten, baut man die weißen Sorten Riesling, Burgunder und Auxerrois sowie die roten Lemberger und Spätburgunder bevorzugt an; wegen der steilen Hanglage ist vom Schnitt bis zur Lese Handarbeit Pflicht. Mit seinem Biodiversitätskonzept setzt das Staatsweingut auf einen möglichst schonenden Weinanbau: Der Boden wird so genutzt, dass die natürlichen Kreisläufe des Wassers, der Luft und der organischen sowie mineralischen Stoffe erhalten bleiben.

Damit leistet es einen weiteren Beitrag, um Umwelt, Artenvielfalt und Klima zu schützen – und verbessert nebenbei auch noch die Traubenproduktion und -qualität. Mit Gold- und Silbermedaillen vom Badischen Weinbauverband und drei Sternen im neuen „Falstaff Weinguide“ sind die Weine vom Durlacher Turmberg mehrfach prämiert worden. Probe und Verkauf im Weinshop vor Ort. -pat