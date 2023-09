Stadtnews Oktober 2023: Autofreie Karlstraße, Ausverkauf Trova il Tempo & INKA @ Karlsruhe.App

Versuch macht klug.

Im Falle der künftigen Gestaltung der Karlstraße werden die Ergebnisse des jüngsten Reallabors in der Politik aber sehr unterschiedlich bewertet: Während die einen die gestiegene Aufenthaltsqualität durch den weitgehend ausgesperrten Autoverkehr betonen, fürchten andere, dass die Innenstadt ohne Auto nicht mehr zu erreichen ist. Die Diskussion ist teils sehr emotional und noch nicht zu Ende.

Im September vertagte sich der Gemeinderat erneut. Neben der von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Fußgängerzone zwischen Amalien- und Stephanienstraße soll zusätzlich die Möglichkeit einer verkehrsberuhigten Zone in diesem Abschnitt der Karlstraße geprüft werden. Es wird voraussichtlich Monate dauern, bis der Gemeinderat das Thema erneut zur Entscheidung vorgelegt bekommt und sich für eine der beiden Varianten entscheiden soll. Klarheit gibt es dagegen bei der Haltestelle am Europaplatz: Künftig soll der Platz oberirdisch nur noch über eine barrierefrei ausgebaute Station auf der Karlstraße angefahren werden; die Haltestelle auf der Kaiserstraße soll es künftig nicht mehr geben.

Apropos Aufenthaltsqualität: Gefallen ist dagegen die Entscheidung beim sechsten „Open Call“ für junge Architekten im Architekturschaufenster-Wettbewerb „Hier verweilen“: Die Aufgabe bestand darin, einen Kiosk im Rahmen der Umgestaltung des Bernhardusplatzes am Durlacher Tor zu kreieren. Der zu entwickelnde Prototyp sollte möglichst auch für andere Standorte geeignet sein, auf zwölf Quadratmetern eine Gastro-Einheit unterbringen und den öffentlichen Raum akzentuieren. Der erste mit 3.000 Euro dotierte Preis geht an das Karlsruher Architekturbüro SGFA Schäfer Gaukel Kammerer.

Betriebstemperatur aufgenommen haben Naëmi und Salome Klawitter in den Räumen der ehemaligen Perlbohne, wo die Schwestern Ende Mai das Vegan-Deli- und Apéro-Drinks-Café Drei & Zwanzig eröffnet haben (Di-Do 10-18 Uhr, Fr+Sa 10-20 Uhr, Blumenstr. 19, www.dreiundzwanzig.cafe). Zum großen Bedauern nicht nur der Durlacher schließen Heike und Aristotelis Tolikas nach 14 Jahren „aus privaten Gründen“ ihr Kaffee- und Genusslädchen Trova il Tempo (Do+Fr 10-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr, Zunftstr. 3) zum 28.10. Bis dahin läuft der Ausverkauf mit zehn Prozent auf ausgewählte Produkte.

Was ansonsten in Karlsruhe und Region los ist, erfahren INKA-LeserInnen auch auf unseren brandneuen Channels in der Karlsruhe.App (www.karlsruhe.app) sowie in deren ebenfalls kostenlos nutzbarer CAS-Mutterapplikation We.Network (www.we.network). Gratisabos der Channels via tinyurl.com/inka-karlsruhe-app und tinyurl.com/inka-we-network.

Dort finden sich dann auch alle detaillierten Infos zum „Stadtfest“ (Sa+So, 14.+15.10.) mit Livemusik (Marktplatz), Kinder- Jugendprogramm (Friederichsplatz), Ninja-Warrior-Parcours (Kirchplatz St. Stephan), Flohmarkt (Kronenplatz), K3-Pop-up-Store (Regierungspräsidium, s. sep. Text), „Streetfood-Schmeckfestival“ (Stephanplatz), Kleinkunst und Walkacts sowie Verkaufsoffenem Sonntag. -fk/pat