Stadtwerke Eiszeit 2016

Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen – in dieser Disziplin gibt es auch ein Turnier am 19.1. – und die winterliche Lichtgestaltung vor der romantischen Kulisse des Barockschlosses genießen kann man rund um das Denkmal von Großherzog Karl Friedrich auf einer rund 1.200 Quadratmeter großen Eisfläche, die mit Ökostrom von den Stadtwerken Karlsruhe gekühlt wird.

Bis 29.1. werden jede Menge Events und Aktivitäten angeboten wie z.B. „Ramses On Ice für Schulklassen“ oder die „Eiszeit Beat Nights“ – Termine für den riesigen Dancefloor auf Eis sind z.B. am Do, 15.12., Do, 22.12. und Do, 5.1., jeweils von 18 bis 21 Uhr, es legen regionale DJs vom Krokokeller auf. Wer den Eis-Floor richtig nutzen will, sollte natürlich auf Kufen (mindestens) stehen können. Daher gibt’s für alle Altersklassen Kurse mit Trainern des ERC Waldbronn und der Ice Freestyler.

Direkt neben der Eisbahn lädt die „Eiszeit-Stube“ in den Pausen zum Entspannen und Genießen ein und bietet kulinarische Klassiker und badische Leckereien. Für Veranstaltungen wie Firmen-Weihnachtsfeiern kann man die Lounge mieten, in der 150 Personen Platz finden. Am Sa, 28.1. findet dann von 20 bis 24 Uhr eine große Abschlussparty statt. Tickets gibt’s ab drei Euro, Erwachsene zahlen 3,50 Euro, der Schlittschuhverleih kostet drei Euro, Gleitschuhe einen Euro. -rw