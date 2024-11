Stadtwerke Winterzeit 2024

Mit ihrem in der vergangenen Saison bewährten hybriden Konzept ist die Karlsruhe Marketing und Event GmbH KME vor der Kulisse des Barockschlosses am 25.11. in die „Winterzeit“ gestartet.

Während die Schlittschuhbahn inmitten des romantischen Rundwegs mit Eis präpariert ist, verfügt die Stockschießarena für den geselligem Wettkampf unter Freunden oder Kollegen über einen Kunststoffplattenboden, der sich aufgrund seiner gleichbleibenden Eigenschaften abgesehen von der Strom- und Wassereinsparung sogar als bessere Variante herauskristallisiert hat. Für Kinder und Jugendliche bieten professionelle Eislauftrainer Kurse auf verschiedenen Niveaus. Neu im Rahmenprogramm sind die After-Work-Partys „Italy Night“ (Di, 3.12.), „Back To The 90s“ (Di, 10.12.) und „Schlager Boom“ (Di, 17.12.) mit wechselnden DJs (17-21 Uhr, Winterzeit-Stube, Eintritt frei). Zum böllerfreien Jahreswechsel legt Thomas Brockmann auf; neben der Eislauffläche wird dann auch die Stockarena zum Dancefloor (Di, 31.12., 20-1 Uhr). Bei „Pride On Ice“ feiern die Partyreihe „Rosapark“, DJane Simone, die Travestiekünstler Chapeau Claque und Akteure der Karlsruher queeren Szene Toleranz, Vielfalt und die Gleichberechtigung der Lebensentwürfe (Fr, 17.1., 17 Uhr); auch zum Closing steigt eine „Beat Night“ mit DJ Christian Winter (So, 26.1., 18-21 Uhr). Die Eisbahn umrahmt das Winterdorf mit seinen Holzhütten und der auch für Geburtstagsfeiern, Geschäftsessen und Firmenevents verfügbaren, ansonsten als Selbstbedienungslokal geführten rustikalen Stube. Hier genießt man Flammkuchen, hausgemachte Käsespätzle, Lángos, Crêpes, Churros, Kartoffelspezialitäten, Glühweinvariationen und süße Naschereien. Zudem kann ein Glühweinempfang an der Feuerstelle und für kleinere Gesellschaften die neue Flammkuchen, Käsefondue und Käsespätzle auftischende Winter-Lounge gebucht werden. Und Geburtstagskinder wählen, ob sie ihre Freunde zum Stockschießen oder Eislaufen einladen. -pat