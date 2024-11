Stadtwerke Winterzeit 2024

Wenn am Karlsruher Schlossplatz die „Winterzeit“ anbricht, lockt das Freiluftvergnügen nicht nur auf Kufen.

Wie in den vergangenen beiden Jahren versprechen sieben Stockschießbahnen auf bewährtem Kunststoffboden spannende Wettkämpfe im Kollegen-, Freundes- und Bekanntenkreis – ohne kalte Füße und mit deutlich geringerem Energiebedarf. Auf der Eisbahn werden sonntagvormittags sowie montags und freitags am frühen Abend die beliebten Schlittschuhkurse für Kinder und Jugendliche angeboten: Erfahrene Trainer vermitteln in den Schnupperkursen den Spaß am Eislaufen, bringen Anfängern die ersten sicheren Schritte bei und zeigen fortgeschrittenen Läufern Kniffe, um ihr Können zu verbessern. Eislauf- sowie Stockschießbahnen können auch für Schulklassen und betreute Kinder- und Jugendgruppen gebucht werden; für sie öffnet die „Stadtwerke Winterzeit“ bereits um 8 Uhr.

Und das rustikale Winterdorf mit seinem vielfältigen Gastronomieangebot ist ein beliebter Treffpunkt zur Mittagspause oder nach Feierabend und eine ideale Location für Weihnachtsfeiern, Firmenevents und Kindergeburtstage – ob Glühweinempfang an der Feuerstelle, die neue Winter-Lounge für kleinere Gruppen oder das volle Paket in der gemütlichen Stube. -pat