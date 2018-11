Stami-Fashionmarkt 2018

Shopping-Queens und -Kings, Sneak-Heads und Vintage-Lover kommen diesen Nachmittag im Club Stadtmitte auf ihre Kosten.

An bis zu 40 Ständen kann beim musikalisch untermalten Stami-Indoor-Flohmarkt gegen einen Zwei-Euro-Obolus auf über 400 Quadratmetern zwischen Schmuck, Taschen und anderen Accessoires, Klamotten und Schuhen gestöbert werden, während die Bars Getränke und Snacks bereithalten. Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. Wer etwas verkaufen will, mailt an fashionflohstami@gmail.com. -pat ·