Staudt Mode & Accessoires

Exklusive Damenmode von vorwiegend deutschen, aber auch internationalen DesignerInnen führt Claudia Staudts Boutique in der Südlichen Waldstraße seit über 20 Jahren.

Die Winterkollektionen mit ihrer großen Auswahl an aus Naturmaterialien gefertigten kuscheligen Pullovern in verschiedenen Längen, lässigen Hosen und coolen ausgefallenen Jeans u.a. von Annette Goertz, High, Hindahl & Skudelny, Oska, Majestic, Katharina Hovman, Anja Schierholt oder Peter O. Mahler sind auch diese Saison dominiert von Schwarz.

Dazu gibt’s eine exquisite Auswahl an Tüchern und Schals. Fast alle Produkte werden in Europa hergestellt und sind in den Größen 36 bis 44 erhältlich. -pat