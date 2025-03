Staudt – Mode & Accessoires

Frühlingsduft liegt in der Luft und bei Staudt – Mode und Accessoires in der Südlichen Waldstraße locken die ersten fröhlichen Farben für den Sommer.

Claudia Staudts Boutique bietet eine spannende Palette verschiedener Rot- und Blautöne, auch Gelb darf nicht fehlen. Dazu finden die Kundinnen weiterhin Unbuntes wie Schwarz, Weiß, Grau und Beige. Von Hovman gibt es farbige Blusen und Kleider aus leichter Taftware; von Oska u.a. weiße Leinenblusen und Hosen.

Von Susanne Bommer führt Staudt dieses Jahr ein Baumwollprogramm in Schwarz oder Jasmin, getoppt von ausgefallenen Jeansmodellen und leichten Seidenblusen in Gelb und Türkis; Annette Görtz und High sind mit raffiniert geschnittenen Blazern, Hosen und Kleidern entweder in neutralen Tönen oder in kräftigem Rot bzw. Pink vertreten.

Ergänzend hierzu angeboten werden Strickpullover aus feiner Baumwolle, Kaschmir und Viskose sowie die bekannt große Auswahl an Tüchern, Gürteln, Schmuck und Lofina-Schuhen. -pat