Staudt – Mode & Accessoires

Mit ihrer Malibelle-Nikolaus-Aktion unterstützt Claudia Staudts Boutique den Verein „Häuser der Hoffnung – Schulbildung für Afrika“.

Dessen Vorsitzende Gudrun Eisermann stellt die von malischen Frauen in lokalen Schneidereien aus traditionellen Stoffen handgefertigten Taschen und Beutel sowie viele weitere farbenfrohe Unikate vor (Fr, 5.12., 15 Uhr; Sa, 6.12., 11 Uhr, Foto unten). Am dritten Adventswochenende ist dann Monika Assem mit ihrer Macharten-Kollektion zu Gast in der Südlichen Waldstraße und präsentiert die sinnlich-puristischen und funktional-raffinierten Taschen und Accessoires aus Mesh und Leder (Sa, 13.12.).

Staudt-Kundinnen schmiegen sich zur kalten Jahreszeit in kuschlige Pullover, vorwiegend aus 100 Prozent Kaschmir, auch in kurzer Boxyform und damit passend zu den angesagten weiten Hosen – entweder bequem geschnitten mit Gummizug aus (Baum-)Wolle (Oska, Elemente Clemente) oder zu coolen Jeans samt -jacken aus grauem und schwarzem Denim (High). Von Lofina gibt’s harmonierende Winterschuhe mit dicker Sohle für warme Füße.

Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, findet eine große Auswahl an Tüchern, Mützen und Stulpen aus Wolle, farbenfrohen Socken und Handschuhen aus Mailand, Ledertaschen von Ina Kent aus Wien, die beliebten Armbänder aus 925er Sterlingsilber (Geschmeidig) sowie Raumdüfte aus Paris (Med et Len). -pat