Stephanplatz-Gestaltung: Flora Momentum

Anfang 2025 wurden die Künstlerin Hannah Cooke, Produktdesigner Jannik Lang und Kuratorin Norina Quinte (Ato) zu einem Wettbewerb für die Gestaltung der Betonwüste Stephanplatz eingeladen – und haben mit ihrem interdisziplinären Konzept „Flora Momentum“ die Ausschreibung gewonnen.

Dabei werden Cookes Lentikulardrucke „Postbotanische Wucherungen“, die eine Pflanzenwelt im Dialog zwischen Natur, Technologie und Mensch erschaffen, in enger Zusammenarbeit mit Lang und Quinte in eine künstlerische Vision für den Stadtraum übersetzt: Ausgehend von traditionellen Heilpflanzen wie Knoblauch, Kurkuma oder Ginkgo nutzt Cooke KI, um futuristische Gewächse entstehen zu lassen, die sowohl an humane Organe als auch an florale Strukturen erinnern, sprießen, kippen und sich je nach Blickwinkel verformen. Diese fließende Dynamik setzt Lang in seinen skulpturalen Sitz- und Stehmöbeln fort, die als frei nutzbare Elemente seit dem 6.5. für mind. drei Monate zum Verweilen und Erkunden einladen. -pat