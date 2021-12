Stiftsgut Keysermühle: Restaurant Freiraum

In heimeligem Nordlichtambiente verwöhnt das Stiftsgut Keysermühle seit Ende November seine Gäste.

Das winterlich-skandinavisch beleuchtete Restaurant Freiraum serviert ein Fünf-Gänge-Slow-Food-Menü inkl. Weinbegleitung; zur Wahl steht auch eine vegetarische bzw. vegane Alternative. Sonntags kann man am knisternden Ofen das vielfältige Winterfrühstück genießen, während die Kinder mit Basteln beschäftigt sind. Eine festliche Auswahl an Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts wartet auf Familien an den beiden Weihnachtsfeiertagen (Sa+So, 25.+26.12.), atmosphärisch untermalt von einer Märchenerzählerin.

Zum Jahreswechsel heißt es dann „Silvester-Light-Slow“ (Fr, 31.12., 19 Uhr) mit Feuershow, Nordlichtflimmern, Sieben-Gänge-Slow-Food-Menü und musikalischer Begleitung. Für alle, die von weit her anreisen, bietet das Naturhotel Stiftsgut Keysermühle Übernachtungsmöglichkeiten. Das gilt auch bei den Weihnachtsfeiern, die für Gruppen von zwölf bis 180 Personen ausgerichtet werden. Reservierungen unter Tel. 06349/99 39 12 oder info@stiftsgut-keysermuehle.de. -pat