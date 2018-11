Stressfrei shoppen in Karlsruhe: So verbindet man Online- und Offlineshopping

Der Herbst 2018 zeigte sich auch in Karlsruhe außergewöhnlich mild.

Ideale Bedingungen, um sich bei einem sonnigen Bummel mit warmer Kleidung für die kommenden kalten Tage auszustatten oder schon erste Weihnachtsgeschenke zu besorgen - und das ganz entspannt! Denn Apps und andere digitale Helfer machen das Einkaufen heutzutage um einiges stressfreier. Unser Artikel verrät, wie man Online- und Offlineshopping ideal kombiniert.

Online bestellen - vor Ort abholen

Gerade in der Vorweihnachtszeit kann es in den Geschäften der Karlsruher Innenstadt schon einmal eng werden. Wer sich den Kampf - zum Beispiel um den letzten rosafarbenen Rollkragenpullover in Größe S - sparen möchte, bestellt ihn einfach vorab online und holt ihn dann entspannt vor Ort ab. Einen solchen Service bieten inzwischen immer mehr Einzelhändler an.

Bildrechte: Flickr Karlsruhe Efthimios-Enias Gojka CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

So zum Beispiel auch Walbusch. Bestellt man - um bei dem Beispiel zu bleiben - besagten Rollkragenpullover online im Webshop des Anbieters, kann man sich das gute Stück einfach in die Karlsruher Filiale in der Herrenstr. 18 liefern lassen. So erspart man sich eine Menge Shoppingfrust, muss aber trotzdem nicht auf das gesellige Bummeln in der Stadt verzichten. Zudem hat man die Möglichkeit, vor Ort eine Beratung in Anspruch zu nehmen und die bestellten Stücke anzuprobieren oder bei Bedarf umzutauschen. Shopping-Geheimtipps entdecken: Apps helfen beim Aufstöbern kleiner Geschäfte

Es lohnt sich, auch mal abseits der großen Einkaufsstraßen auf Entdeckungstour zu gehen. Vielleicht wartet das perfekte Weihnachtsgeschenk für einen Musiksammler in einem kleinen Plattenladen fernab der Innenstadt? Beim Aufspüren solcher Geheimtipps helfen heutzutage Apps und Onlinebranchenbücher. Die wohl bekannteste Anlaufstelle ist nach wie vor Google Maps; doch in einigen Städten etablieren sich nach und nach auch kleinere Anbieter. In Bonn gibt es beispielsweise die App Spotilike, die damit wirbt, Geheimtipps anzuzeigen und Gutscheine verwalten zu können. Wann die App auch in anderen Städten zur Verfügung steht, ist noch offen.

Gutscheine und Aktionen online finden und offline einlösen

Apropos Gutscheine: Viele Läden bieten gerade in der Herbst- und Winterzeit viele Aktionen und Rabatte an. Damit man bei all den Coupons und Rabattcodes der unterschiedlichen Anbieter nicht den Überblick verliert, gibt es inzwischen Apps und Webportale, die Gutscheine digital bündeln und nach Städten sortieren. Bei Groupon findet man für Karlsruhe unter anderem Gutscheine für Restaurants, Nagelstudios oder für die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, falls man den Shopping-Trip mit Kulturprogramm, Kulinarik oder Wellness kombinieren möchte.

Speziell für Karlsruhe gibt es mit der neuen App Scoup jedoch noch eine weitere vielversprechende Möglichkeit, beim Stadtbummel bares Geld zu sparen: Nach dem Download der App und der Erstanmeldung kann man sich direkt vier Gutscheine von teilnehmenden Shops aus Karlsruhe aussuchen; nach dem Einlösen noch weitere. Schon jetzt sind - der offiziellen Website von Scoup zufolge - das Aposto, Coloretti, Räume für natürliches Wachstum, Thalia, der Unikat Store und viele weitere Shops dabei. Reinschauen lohnt sich also, zumal die Zahl der Partnergeschäfte weiter steigen dürfte.