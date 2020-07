Studio Eins goes Studio Heinz Records

Seit 2001 versorgt der Karlstraßen-Plattenladen Musikliebhaber, Sammler und DJs mit Vinyl.

Auf den 50 Quadratmetern Ladenfläche bietet Daniel „Wani“ Wandres, der das Studio Eins vor zehn Jahren von seinem „Top oder Flop?“-Conférencier Tex Dixigas übernommen hat, 20.000 Schallplatten und 10.000 CDs aus allen gängigen Genres, darunter rare Secondhandware. Darüber hinaus führt er u.a. aufgearbeitete Hi-Fi-Geräte, Zubehör und Merchandise und ist an gut erhaltenen Tonträgern zum Ankauf oder Tausch interessiert.

Trotz Corona an den Start gebracht wurde das neue Label Studio Heinz Records für subkulturelle lokale wie überregionale und internationale Acts, das während des Lockdowns im März die erste VÖ vermeldet hat: „Show Me Your Silly Smile“, ein Art-Pop-Album der im Kunstakademie-Dunstkreis entstandenen Band Wagner + MXO1 um die nachnamensgebende Multimedia-Performance-Künstlerin Johanna. Die Label- und Platten-Release-Party ist derweil ebenso aufgeschoben wie die Feier des zehnten Ladenjubiläums. Schon in Planung: die HEINZ02LP, „Rauchen“ von Fluppen Jupp und die Lungen Jungs. -pat