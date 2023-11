Stuttgart – Die Eventstadt mit vielen Möglichkeiten

Ein Blick in den Eventkalender der Stadt Stuttgart macht schnell klar, dass hier gut und ausgelassen gefeiert wird.

Egal ob auf Konzerten und Festivals, Hochzeiten und anderen privaten Feiern oder Ausstellungen, die besten Locations der Region sind weit im Voraus durchgeplant. Professionelle Veranstalter und Privatpersonen müssen bei der Wahl der Eventräumlichkeiten für ihre Veranstaltung also schnell sein.

Konzerte & Festivals

Eine besonders gefragte Konzertlocation, die bei den meisten Events den Musikgeschmack junger Leute trifft, ist der Club F23. Das Zentrum für Jugend und Kultur ist das ganze Jahr über gut besucht und wichtiger Treffpunkt junger Erwachsener. Bekannte KünstlerInnen treten außerdem häufig im Theaterhaus am Pragsattel auf. Eine bekannte Location, wenn es um musikalisches Vergnügen mit höchstem Qualitätsanspruch geht. Die Hans-Martin-Schleyer-Halle eignet sich dagegen für Konzerte mit sehr großer Besucherzahl. Sie ist die größte Mehrzweckhalle in Ba-Wü und liegt im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt, mit einer Kapazität für über 15.000 Besucher.

Festivals in Stuttgart finden vorrangig im Sommer und im Freien statt. Mehr als 80 verschiedene Events zählen zu den jährlichen Fixpunkten in der belebten Stadt. Dazu zählt das „SWR-Sommerfestival“ und das „Sommerfestival der Kulturen“. Beliebte Locations für die großen Events sind der Stuttgarter Schlossplatz, der Marktplatz, der Löwen-Markt oder der Villa-Berg-Park.

Hochzeiten & private Feste

Auch private Events wie Hochzeiten finden in Stuttgart viele Möglichkeiten, ausgelassen gefeiert zu werden! Neben traditionellen prunkvollen Eventräumlichkeiten wie dem Marmorsaal im Weißenburgpark bestechen schlichte und moderne Designbauten wie der Club Traube immer mehr Menschen in Feierlaune. Auch besondere Wünsche können in der Stadt ganz einfach erfüllt werden, denn hier kann sogar auf dem Schiff gefeiert werden. Im Skyloft Stuttgart wurden bereits eine Vielzahl an Betriebsfeiern, Hochzeiten und andere Events ausgetragen, die Location überzeugt durch ihre Terrasse mit Blick über die Stadt.

Auch für Jubiläumsfeiern oder Teamevents gibt es Eventlocations in jeder Ausstattung und Größe. Die urigen Gastwirtschaften wie die Brauereigaststätte Dinkelacker eignen sich zum gemütlichen Beisammensein. Zum sportlichen Teambuilding geht man lieber in den Golfclub Citygolf Stuttgart, wo man auch mit exzellenter Bewirtung und passendem Abendprogramm rechnen kann.

Vernissagen & andere Kleinevents

Kleinere Events oder Vernissagen von aufstrebenden Künstlern finden sich in den kleinen Ateliers in der Stadt, wie dem Atelier am Bollwerk oder dem Atelier 89, aber auch in Kulturräumen wie dem Künstlerhaus Stuttgart.

Kleine Bars und Kneipen haben sich in Stuttgart mit ihren Livekonzerten einen Namen gemacht. Dazu zählen Bars wie das 1. Stock oder das Also Kulturcafé, aber auch die Alte Seegrasspinnerei oder das Kulturhaus. Hier treten bekannte regionale Größen, aber auch Neuaufsteiger aus Stuttgart auf und geben ihre eigenen Kompositionen und musikalische Highlights aus aller Welt zum Besten.

Stuttgart eignet sich zum Feiern, das ist klar. Die vielen verschiedenen Räumlichkeiten zeigen, dass sowohl für große als auch kleine Feierlichkeiten unzählige Möglichkeiten bestehen. Eventplaner sind meist gut vernetzt und bekommen auch für rasch ausgebuchte Locations noch den ein oder anderen Slot für ihre Kunden. Aber auch auf eigene Faust lassen sich wahre Prachtstücke für die eigene Hochzeit oder das erste eigene Barkonzert ausfindig machen.