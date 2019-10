Südstadt-News

Am Werderplatz tut sich was.

Endlich möchte man sagen erobert sich die Gesellschaft diesen Stadtraum zurück! Das zunächst auf fünf Jahre befristete Alkoholverbot von Mo-Sa, 11-20 Uhr, ausgesprochene Platzverbote für die zumeist russische Junkie-Szene und der seit einem Jahr bestehende Alkohol-Akzeptierende-Aufenthaltsraum A3 des Diakonischen Werks haben Wirkung gezeigt, die Lage hat sich entspannt – wenngleich der Festplatz vor dem Vierordtbad offenbar als Ausweichfläche herhalten muss. Spannend bleibt, was nach dem Auslaufen des Verbots am 31.10. passiert, bevor es am 1.4. wieder in Kraft tritt.

Dem Werderplatz hat’s jedenfalls gutgetan; erstmals seit vielen Jahren ist er für Normalsterbliche wieder begehbar. Wenn die Stadtverwaltung noch die Öffnungszeiten einiger Lokale vor Ort den gängigen angleichen würde, wäre dem Platz mit Sicherheit noch mehr geholfen. Craig Judkins’ Café Electric Eel kämpft schon lang darum, muss aber bereits um 22 Uhr schließen – wie direkt daneben die neueröffnete Café-Bar Rosa. Mit dem Kohi und der Tom Boller Ladengalerie stehen sie für eine gewachsene autarke Szene, exzellente Offkultur inklusive.

Nicht zu vergessen die Iuno Bar mit ihren wechselnden DJ-Samstagen (DJ Alekzzz, Funk/Soul/Oldschool-Hip-Hop: 19.10.; DJ Pommes & Sinan, Cosmic Disco/House: 26.10.; DJ Dai-man, Jazz/Hip-Hop/Funk/Electro: 2.11.; DJ Peter Gohge, Disco/House: 9.11.) als weiterem Hotspot. Bei einem gemeinsam kleinen Platz-Open-Air im August waren die Veränderungen augenscheinlich: Man kann wieder bei Sonnenuntergang auf dem schönen Platz verweilen! -rw/pat