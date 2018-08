Summer Sale@Musikhaus Session

Das Musikhaus Session feiert ab Mi, 1.8. den Sommer mit bis zu 70 Prozent Rabatt auf Instrumente und Equipment.

Neben Tasten- und Blasinstrumenten, PA- oder Lichttechnik, Gitarren, Bässen, Schlagzeugen und Mikrofonen sind auch Studio- und DJ-Equipment während des zweimonatigen „Summer Sales“ im August und September auf Tiefstpreise reduziert.



Bei Session in Walldorf, dem größten Musikhaus in der Rhein-Neckar-Region, kann man vom Vorjahresmodell bis zum wertvollen Einzelstück Massen an Artikeln entdecken. Und auch im Session-Webshop werden Instrumente und Wunsch-Equipment aus dem umfangreichen Sortiment solange zu Last-Minute-Preisen auf die Reise geschickt, wie der Vorrat reicht. -pat