Statt wie bisher in der Südlichen Waldstraße ist die „Supernova 7“ jetzt zu Gast im Künstlerhaus des BBK.

Die Schau zahlreicher lokaler wie überregionaler Artists, kuratiert von Tanja Goetzmann und Tobias Kraft mit St. Oestreich, präsentiert Unikate oder Kleinauflagen von Gestaltern und Künstlern, die auch aus dem Kunstkontext kommen. An zwei Wochenenden beschert der Basar eine ausgesuchte Melange aus dem Kosmos der Kunst und Alltagsliebe.

Zu erleben sind Lieblingsstücke von u.a. Max Kosoric, Nina Laaf, Sanne Pawelzyk, Marina Petrikat, Mia Bailey, Blaffert & Wamhof, Heiko Sievers, Silke Stock, Maria Tackmann, Nozomi Tanabe oder Azusa Takaso; darunter Spitzkohltransporter, Landschaften, Pendelleuchten, Keramiken, Objekte und Gefäße, Sitzhölzer, Krippen, Glühbirnen-Diva, Plasma-Hooks, Hängegetier, Knalleffekte, Farbverläufe, Speisen für Meisen, philosophische Bekleidung und Publikationen, Zweigständer, Siebgedrucktes, Waldsterne, Schlafbegleiter, Spaceballs, Strickerei, Kartenspiele, Poster.

Das Rahmenprogramm in der charmanten Kellerkantine des Künstlerhauses: „Meet Meat“, das Strickkollektiv um Ugly Shawl lädt ein zum Strickevent; Wolle und Strickzeug ist vorhanden (Sa, 6.12., 15-17 Uhr) und ein Konzert von Advanced Ambient Monster(Sa, 13.12., 19 Uhr). -rw