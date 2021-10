Susanne Saenger, Grafikdesignerin & Illustratorin

Ob Plakat oder Logo – wenn sich Grafikdesignerin, Illustratorin und Dozentin Susanne Saenger ans Konzipieren und Gestalten macht, schließen sich Funktionalität und Emotionalität nicht aus.

Wichtig sind der Diplom-Designerin ein intelligentes Konzept sowie Klarheit und Einfachheit in der Umsetzung. Nach ihrem Studium der Visuellen Kommunikation an der HfG Offenbach und einer Zeit als angestellte Grafikdesignerin bei Yellow Design in Pforzheim und Köln ist sie seit 24 Jahren in Karlsruhe national wie international als selbstständige Grafikdesignerin und Illustratorin tätig.

Auf ihrer Kundenliste in Sachen Illustration stehen populäre Publikationen, etwa das „SZ-Magazin“, „Die Zeit“, „Geo“, „Eltern“, die „New York Times“, das „New York Magazine“ oder „Marie Claire“ (Japan); im Bereich Grafikdesigns hat sie für Kunden wie Bitter & Zart aus Frankfurt a.M., Bouga Cacao und die Wella AG, aber auch für zahlreiche Local Heros (z.B. Fön Hair & Friends, El Corazón, die „Karlsruher Köpfe“ oder das KIT) Corporate Designs, Verpackungen, Bücher, Broschüren, Flyer und Webseiten entworfen. -pat