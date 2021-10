Susy Schafheutle Grafikkonzepte

„Tomorrow belongs to those who can hear it coming.“ Seit sie David Bowies Ausspruch auf ihren Neujahrskarten zitiert hat, lässt Susy Schafheutle der Satz nicht mehr los.





Von derselben Karte stammt auch das Stadtentwicklungs- und andere Zukunftsthemen kennzeichnende Future-Männchen aus dem „INKA StadtBlatt“, dessen Neukonzeption die im Bureau Remise auf dem Kreativpark Alter Schlachthof ansässige freie Grafikerin seit Frühjahr 2021 gestalterisch maßgeblich mitbegleitet hat – freundlich unterstützt von einem Stipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. -pat