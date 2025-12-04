Als italophiles Café und Weinbar 2021 in der historischen Tabaktrocknungsanlage am Forchheimer Rosenplatz eröffnet, ist der Tab heute so vielfältig aufgestellt, dass (mit Ausnahme des hinter verschlossenen Türen stattfindenden „Labor“-Dienstags) jeder Tag sein Motto trägt.

Montags wird am „Stammtisch“ zu einem „ehrlichen Gericht“ die wöchentlich wechselnde Magnumflasche glasweise ausgeschenkt; mittwochs gibt’s klassisches Käsefondue; donnerstags Pizza; freitags bricht die Grilled-Cheese-„Sandwich-Night“ an und am Sonntag tagt der „Frühstücks-Club“. Ein Vesper mit Sauerteigbrot geht immer, ebenso Winzerglühwein, Bratwurst vom lokalen Metzger (auch vegan) und dazu ein Lörz-Weckle am Outdoorkamin (ohne Reserv., alternativ auf gut Glück auch drinnen).

Der Samstag bleibt geschlossenen Gesellschaften vorbehalten, die sich schleunigst ihren Weihnachtsfeiertermin im Tabakschuppen sichern sollten! -pat