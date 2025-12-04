Tabakschuppen
Stadtleben // Artikel vom 04.12.2025
Als italophiles Café und Weinbar 2021 in der historischen Tabaktrocknungsanlage am Forchheimer Rosenplatz eröffnet, ist der Tab heute so vielfältig aufgestellt, dass (mit Ausnahme des hinter verschlossenen Türen stattfindenden „Labor“-Dienstags) jeder Tag sein Motto trägt.
Montags wird am „Stammtisch“ zu einem „ehrlichen Gericht“ die wöchentlich wechselnde Magnumflasche glasweise ausgeschenkt; mittwochs gibt’s klassisches Käsefondue; donnerstags Pizza; freitags bricht die Grilled-Cheese-„Sandwich-Night“ an und am Sonntag tagt der „Frühstücks-Club“. Ein Vesper mit Sauerteigbrot geht immer, ebenso Winzerglühwein, Bratwurst vom lokalen Metzger (auch vegan) und dazu ein Lörz-Weckle am Outdoorkamin (ohne Reserv., alternativ auf gut Glück auch drinnen).
Der Samstag bleibt geschlossenen Gesellschaften vorbehalten, die sich schleunigst ihren Weihnachtsfeiertermin im Tabakschuppen sichern sollten! -pat
Kraichgaustr. 12, Rheinstetten-Forchheim, Mo/Mi/Do/Fr 18-23 Uhr, So 9-14 Uhr, 0721/82 00 29 41
www.tabakschuppen.com
