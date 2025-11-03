Als italophiles Café und Weinbar 2021 in der historischen Tabaktrocknungsanlage am Forchheimer Rosenplatz eröffnet, ist der Tab heute so vielfältig aufgestellt, dass (mit Ausnahme des hinter verschlossenen Türen stattfindenden „Labor“-Dienstags) jeder Tag sein Motto trägt.

Seit Oktober ist auch montags geöffnet, wenn am „Stammtisch“ zu einem „ehrlichen Gericht“ die wöchentlich wechselnde Magnumflasche glasweise ausgeschenkt wird. Mittwochs gibt’s klassisches Käsefondue, donnerstags Pizza; freitags bricht die Grilled-Cheese-„Sandwich-Night“ an und am Sonntag tagt der „Frühstücks-Club“.

Unangefochten im Zentrum stehen zur Herbstsaison bei neuen Öffnungszeiten aber „Wein und Brot“ – ein Vesper mit Sauerteigbrot geht immer! Ebenso Winzerglühwein, Bratwurst vom lokalen Metzger (auch vegan) und dazu ein Lörz-Weckle am Outdoorkamin (ohne Reserv., alternativ auf gut Glück auch drinnen). Der Samstag bleibt geschlossenen Gesellschaften vorbehalten, die sich nun schleunigst ihren Weihnachtsfeiertermin im Tabakschuppen sichern sollten! -pat