Taff-Secondhand-Basar & -Flohmarkt

Nach zwei Jahren gibt’s wieder einen Secondhand-Basar mit Flohmarkt im Tagestreff für Frauen (Taff).

Angeboten wird gespendete gebrauchte Kleidung und auch Neuware für Frauen zu günstigen Preisen. Die Palette reicht von modischer Freizeitbekleidung für Jung und Alt bis hin zur Abendgarderobe. Wer nichts braucht oder findet, kann Kaffee und Kuchen genießen; die Einnahmen werden für besondere Aktivitäten mit den Frauen verwendet

Der Basar bietet auch die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre die Taff-Räume kennenzulernen und einen Einblick in den Alltag von Frauen in Wohnungsnot zu bekommen. -rw