Verschoben: Taff-Secondhandflohmarkt

Herbst- und Übergangsbekleidung zum kleinen Preis gibt’s beim Taff-Secondhandflohmarkt, der aufgrund eines Wasserschadens vom September in den November verlegt wurde.

Angeboten wird gespendete gebrauchte Kleidung wie auch Neuware für Frauen. Die Palette reicht von modischer Freizeitbekleidung für Jung und Alt bis hin zur Abendgarderobe: Bei Kaffee und Kuchen finden sich im Rückgebäude der Belfortstr. 10 T-Shirts, Blusen aller Art, Röcke und Hosen, aber auch so manches Flohmarktschnäppchen fürs Zuhause.

Dazu bietet der Basar die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre die Taff-Räume kennenzulernen und einen Einblick in den Alltag von Frauen in Wohnungsnot zu bekommen. -rw