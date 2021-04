Tag 05 2021

Zum „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ setzen Jugendliche mit und ohne Benachteiligung ein Zeichen für Inklusion und Gemeinsamkeit.

Zum achten Mal in Folge und in diesem Jahr dezentral über die gesamte Stadt verteilt, wird der „Tag 05“ im Rahmen der „Europäischen Kulturtage“ mit seinen verschiedenen Online- und Open-Air-Aktionen so vielfältig wie die Einrichtungen des Stadtjugendausschusses.

Alle Programm-Infos sind auf der STJA-Website zusammengefasst. Außerdem gibt es einen Youtube-Livestream (18.45-20 Uhr) von der Jubez-Bühne. -pat