Tag der Archive 2024: Stadtarchiv

Am bundesweiten alle zwei Jahr stattfindenden „Tag der Archive“ geht das Stadtarchiv unter dem diesjährigen Motto „Essen und Trinken“ auf kulinarische Zeitreise.

Neben Hausführungen (10.30/13/15 Uhr) durch das historische Gebäude mit exklusiven Einblicken in die Magazine und weitere sonst nicht zugängliche Räume und einer Ausstellung in Form einer die Vergangenheit der Lebensmittelversorgung und -verarbeitung in der Fächerstadt aufzeigenden Archivalienpräsentation samt Bücherflohmarkt im Lesesaal (10-17 Uhr) können sich Sechs- bis Zehnjährige im Kinder-Koch-Mobil Kikomo des Vereins „Tischlein deck dich“ in zweistündigen Workshops nach Vorlage historischer Rezepte „Durch die Epochen kochen“ (10/12.30/15 Uhr).

Das Angebot ist kostenlos. Anmeld.: eric.wychlacz@kultur.karlsruhe.de. -pat