Tag der Lebensmittelrettung 2024

Nach einer Champagnerverkostung mit französischsprachigem Vortrag von Romain Pierron, Université Haute-Alsace (Do, 12.12., 19 Uhr) lädt das Centre Culturel Franco-Allemand zum Fest der Reste.

Am „Deutsch-französischen Tag der Lebensmittelrettung“ (So, 19.1.) gibt’s ab 11 Uhr einen Programmzyklus zur Rettung von Nahrungsmitteln. Den Auftakt bildet eine deutsch-französische Gesprächsrunde zum Status quo, denn in Frankreich ist Lebensmittelverschwendung gesetzlich verboten; in Deutschland sind es Vereine, die sich engagieren. Anschließend folgt ein Blick auf künstlerische Initiativen und eine Lesung mit der P.O.L-Erfolgsautorin Lucie Rico (14.30 Uhr). Eintritt frei. -rw