Tag der offenen Tür in ZKM und Städtischer Galerie 2019

Das Zentrum für Kunst und Medien lädt ein zur kostenlosen Entdeckungstour für Groß und Klein.

Einen ganzen Tag lang locken vielseitige Programmpunkte hinter die Pforten der Munitionsfabrik. Dazu gehören Führungen, Workshops, eine Museumsrallye, ein Bücherflohmarkt, ein geheimnisvoller Mystery Room und Konzerte mit zeitgenössischer Musik im Klangdom. Mit „Die ganze Welt ein Bauhaus“, „Michael Bielicky: Perpetuum Mobile“, „Respektive Peter Weibel“, „Writing The History Of The Future“ und „ZKM Gameplay“ haben alle aktuellen Ausstellungen geöffnet.

Auch nebenan in der Städtischen Galerie sind die Tore offen. Es gibt Führungen durch die Ausstellungen „Tradition und Aufbruch. Nachkriegskunst in Karlsruhe“ (11.30/13/15 Uhr) und „Erwin Gross“ (12 Uhr), und auch der „Umgehängt“-Bereich mit Werken aus der Sammlung des Museums ist kostenfrei zugänglich. Carmen Beckenbach geht in ihrer Aktionsführung auf eine „verwegene Zeitreise“ in die 1950er (16 Uhr) und die Kids spüren mit dem iPad wilde Tiere im Museum auf (14 Uhr). -fd