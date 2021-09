Tag des offenen Denkmals 2021

„Sein & Schein in der Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ ist das Motto am „Tag des offenen Denkmals“ (So, 12.9.).

Auch in Karlsruhe und der Kulturregion präsentieren wieder zahlreiche Akteure aus der Denkmalpflege ihre Schmuckstücke und gewähren Einblicke in sonst verborgene Gemäuer; Führungen im Freien nehmen architektonische Besonderheiten in den Fokus – auch speziell für französische Gäste. Grenzüberschreitenden Aspekten widmet man sich als Teil des Programms „Nouveaux horizons“ im Rahmen einer Koop mit der Up Pamina VHS sowie dem elsässischen Kulturministerium DRAC, bevor eine Woche später das französische Pendant „Journées du patrimoine“ stattfindet. Und auf dem vergangenes Jahr gelaunchten Kanal www.youtube.com/c/denkmalekarlsruheundkulturregion kann man sich die Ergebnisse des Kurzfilmvideowettbewerbs von Stadt und KME über Denkmale in Karlsruhe, der Region und dem Elsass anschauen. -pat