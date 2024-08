„Tag des offenen Denkmals“ in Bruchsal 2024

Wie stets in den vergangenen zwei Jahrzehnten wartet Bruchsal am „Tag des offenen Denkmals“ mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm inkl. zahlreicher kostenfreier Besichtigungsmöglichkeiten und eigens ausgearbeiteter Führungen sowie Vorträge auf.

Verschiedentlich aufgegriffen wird das von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz vorgegebene Schwerpunktthema: „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. So lassen sich wieder auf fußläufigen Wegen in der Innenstadt sechs verschiedene Baudenkmale kennenlernen: Von 12 bis 18 Uhr zu besichtigen sind das im Stil der damaligen Chinamode ausgestaltete barocke Schießhaus Belvedere am Stadtgarten (Adolf-Bieringer-Str.), der mittelalterliche Bergfried beim Bürgerzentrum aus dem Jahr 1358, das kleine Schuhmacherhaus mit historischer Werkstatt und Ausstellung (Klosterstr. 32) sowie die Kapelle Heiliges Grab (neben Huttenstr. 42 a), ein seltenes Beispiel für Malerei zwischen Jugendstil und Art déco in der Barockstadt. Stadtführer geben interessierten Besuchern Erläuterungen.

Ebenso Tür und Tor öffnen als vielleicht winzigstes Museum im Land das Graf-Kuno-Museum im neugotischen Weinberghäuschen am oberen Ende der Andreasstaffel (Adolf-Bieringer-Str., 13-17 Uhr) sowie die Barockkirche St. Peter (Peter-und-Paul-Str. 59, 11-17 Uhr). Außerdem kann man in zahlreichen weiteren Monumenten in der Bruchsaler Kernstadt und den fünf Stadtteilen auf Entdeckungstrip gehen. -pat